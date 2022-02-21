Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Экс-канцлера Шредера не собираются выгонять из партии за заявления по Украине

Понедельник, 21 февраля 2022, 09:53

Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру не грозит исключение из партии за его заявления по Украине и связи с властями РФ.

Как сообщает Spiegel, такое заявление сделал генеральный секретарь его партии SPD Кевин Кюнерт, пишет "Европейская правда".

"Германские партийные законы и устав SPD не предусматривает исключение из партии за значительные разногласия во взглядах, провокации или бизнес-интересы", - сказал он.

Кюнерт добавил, что гордится демократическими правилами игры в Германии, которые "отличаются от российских".

Лидеры партии недавно попросили экс-канцлера воздержаться от публичных заявлений по напряжению между Украиной и Россией.

Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также он является главой комитета акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2".

В начале февраля 2022 года Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома".

Недавно Шредер в очередной раз поддержал позицию Кремля и обвинил Киев в "бряцании оружием".

В Германии 77-летнего экс-канцлера неоднократно критиковали за его приверженность подконтрольным Кремлю компаний "Газпром" и "Роснефть". Бывший канцлер всегда подчеркивает, что это его личное дело.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Российский кризис

Статьи

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

Зеленский в Мюнхене: что услышал Запад в выступлении украинского президента

Тезис Владимира Зеленского о новой архитектуре европейской безопасности работает на интересы РФ и откровенно опасен для Украины (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шульга, Международный фонд "Відродження"

Трюдо под давлением: что заставило Канаду разблокировать поставки оружия в Украину

Давление общества и оппозиции заставило правительство Канады разблокировать предоставление оружия Украине. Станет ли первый пакет такой помощи и последним? (укр.)
21 февраля 2022 — Дмитрий Шеренговский, для Европейской правды