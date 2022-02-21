Экс-канцлера Шредера не собираются выгонять из партии за заявления по Украине
Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру не грозит исключение из партии за его заявления по Украине и связи с властями РФ.
Как сообщает Spiegel, такое заявление сделал генеральный секретарь его партии SPD Кевин Кюнерт, пишет "Европейская правда".
"Германские партийные законы и устав SPD не предусматривает исключение из партии за значительные разногласия во взглядах, провокации или бизнес-интересы", - сказал он.
Кюнерт добавил, что гордится демократическими правилами игры в Германии, которые "отличаются от российских".
Лидеры партии недавно попросили экс-канцлера воздержаться от публичных заявлений по напряжению между Украиной и Россией.
Шредер с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также он является главой комитета акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2".
В начале февраля 2022 года Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома".
Недавно Шредер в очередной раз поддержал позицию Кремля и обвинил Киев в "бряцании оружием".
В Германии 77-летнего экс-канцлера неоднократно критиковали за его приверженность подконтрольным Кремлю компаний "Газпром" и "Роснефть". Бывший канцлер всегда подчеркивает, что это его личное дело.
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