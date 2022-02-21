Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Air France скасувала найближчі рейси до України "з міркувань обережності"

Понеділок, 21 лютого 2022, 13:26

Авіакомпанія Air France оголосила про скасування рейсів до України, запланованих на вівторок 22 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Компанія скасувала рейси на вівторок між Парижем і Києвом "з огляду на ситуацію на місці та з міркувань обережності".

Ryanair обіцяє літати до Києва, доки не станеться "Soviet invasion"

"Air France регулярно здійснюватиме повторну оцінку ситуації та нагадує, що безпека польотів, клієнтів та екіпажу, є безумовним пріоритетом", - додали у заяві. 

Досі Air France двічі на тиждень здійснювала рейси між Парижем і Києвом - у вівторок та у неділю. Поки незрозуміло, чи заява стосується виключно вівторкових рейсів, чи польоти у наступну неділю ймовірно також будуть скасовані. 

20 лютого Міністерство закордонних справ Франції рекомендувало своїм громадянам, які не мають вагомих підстав перебування в Україні, покинути країну, особливо тим, хто перебуває у східних областях.

19 лютого про призупинення усіх рейсів до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого оголосила Lufthansa.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM тимчасово припинила польоти в Україну, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Авіарейси

Статті

Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля

Першим символічним кроком української дипломатії має стати перезріле рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією.
21 лютого 2022 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"

Зеленський у Мюнхені: що почув Захід у промові українського президента

Теза Володимира Зеленського про нову архітектуру європейської безпеки працює на інтереси РФ і відверто небезпечна для України.
21 лютого 2022 — Дмитро Шульга, Міжнародний фонд "Відродження"

Трюдо під тиском: що змусило Канаду розблокувати поставки зброї в Україну

Тиск суспільства та опозиції змусив уряд Канади розблокувати надання зброї Україні. Чи стане перший пакет такої допомоги й останнім?
21 лютого 2022 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди