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Air France отменила ближайшие рейсы в Украину "из соображений осторожности"

Понедельник, 21 февраля 2022, 13:26

Авиакомпания Air France объявила об отмене рейсов в Украину, запланированных на вторник 22 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Компания отменила рейсы на вторник между Парижем и Киевом "учитывая ситуацию на месте и из соображений осторожности".

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"Air France будет регулярно осуществлять повторную оценку ситуации и напоминает, что безопасность полетов, клиентов и экипажа является безусловным приоритетом", - добавили в заявлении.

До сих пор Air France дважды в неделю осуществляла рейсы между Парижем и Киевом – во вторник и в воскресенье. Пока неясно, касается ли заявление исключительно вторничных рейсов, или полеты в следующее воскресенье, вероятно, также будут отменены.

20 февраля Министерство иностранных дел Франции рекомендовало своим гражданам, не имеющим весомых оснований пребывания в Украине, покинуть страну, особенно находящимся в восточных областях.

19 февраля о приостановлении всех рейсов в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля объявила Lufthansa.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM временно прекратила полеты в Украину, а British Airways решила не совершать полеты над воздушным пространством Украины.

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