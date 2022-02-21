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"Змію треба називати змією": Кулеба привітав використання у ЄС терміну "російська криза"

Понеділок, 21 лютого 2022, 14:06

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив та привітав те, що у Євросоюзі починають говорити про нинішню напругу як "кризу, створену Росією", а не "українську кризу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

"Сьогодні я зафіксував дуже важливу зміну в дискусії. Багато колег з якими ми говорили сьогодні на засіданні ради міністрів не говорили про "українську кризу" - вони говорили про "кризу, створену Росією". Це дуже важлива зміна в наративі. Вісім років ми всюди чуємо: криза в Україні, українська криза, криза в та довкола України… Дуже важливо називати речі своїми іменами, казати, хто створює ескалацію, хто вбиває. Це Російська Федерація. Треба називати змію змією", - зазначив Дмитро Кулеба.

Кулеба назвав оптимальний формат переговорів щодо російської кризи

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель слідом за главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок виступив проти використання терміну "українська криза" щодо нинішньої напруги між Росією з одного боку та Україною й Заходом з іншого, зауваживши, що це "не українська криза, а російська криза, оскільки її створила Росія".

"ЄвроПравда" зауважила, що на щоденному брифінгу Єврокомісії речники також перейшли до терміну "криза, створена Росією". 

Перед тим на Мюнхенській конференції з безпеки відмовитися від терміну "українська криза" закликала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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Російська криза Кулеба

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