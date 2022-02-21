"Змію треба називати змією": Кулеба привітав використання у ЄС терміну "російська криза"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив та привітав те, що у Євросоюзі починають говорити про нинішню напругу як "кризу, створену Росією", а не "українську кризу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

"Сьогодні я зафіксував дуже важливу зміну в дискусії. Багато колег з якими ми говорили сьогодні на засіданні ради міністрів не говорили про "українську кризу" - вони говорили про "кризу, створену Росією". Це дуже важлива зміна в наративі. Вісім років ми всюди чуємо: криза в Україні, українська криза, криза в та довкола України… Дуже важливо називати речі своїми іменами, казати, хто створює ескалацію, хто вбиває. Це Російська Федерація. Треба називати змію змією", - зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель слідом за главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок виступив проти використання терміну "українська криза" щодо нинішньої напруги між Росією з одного боку та Україною й Заходом з іншого, зауваживши, що це "не українська криза, а російська криза, оскільки її створила Росія".

"ЄвроПравда" зауважила, що на щоденному брифінгу Єврокомісії речники також перейшли до терміну "криза, створена Росією".

Перед тим на Мюнхенській конференції з безпеки відмовитися від терміну "українська криза" закликала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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