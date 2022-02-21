"Змею надо называть змеей": Кулеба приветствовал переход ЕС к термину "российский кризис"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал то, что в Евросоюзе начинают говорить о нынешнем напряжении как о "кризисе, созданном Россией", а не "украинском кризисе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Сегодня я зафиксировал очень важное изменение в дискуссии. Многие коллеги, с которыми мы говорили сегодня на заседании совета министров, не говорили об "украинском кризисе" - они говорили о "кризисе, созданном Россией". Это очень важное изменение в нарративе. Восемь лет мы повсюду слышим: кризис в Украине, украинский кризис, кризис в и вокруг Украины… Очень важно называть вещи своими именами, говорить, кто создает эскалацию, кто убивает. Это Российская Федерация. Надо называть змею змеей", - отметил Дмитрий Кулеба.

ЕвроПравда обратила внимание, что на ежедневном брифинге Еврокомиссии спикеры также перешли к термину "кризис, созданный Россией".

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вслед за главой МИД Германии Анналеной Бербок выступил против использования термина "украинский кризис" по поводу нынешнего напряжения между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой, отметив, что это "не украинский кризис, а российский кризис, поскольку его создала Россия".

Перед этим на Мюнхенской конференции по безопасности отказаться от термина "украинский кризис" призвала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.