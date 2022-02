Британия и ее союзники усиливают подготовку к худшему сценарию – глава МИД

Великобритания и ее союзники по НАТО усиливают подготовку к худшему сценарию в Украине.

Об этом написала в Twitter министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает "Европейская правда".

"Нужно продолжать дипломатию, но российское вторжение в Украину выглядит очень вероятным. Мы должны сделать цену для России невыносимо высокой", - написала Трасс.

Met @jensstoltenberg @NATO. Diplomacy must be pursued but a Russian invasion of Ukraine looks highly likely. The UK and allies are stepping up preparations for the worst case scenario. We must make the cost for Russia intolerably high. pic.twitter.com/RNXGSaQBAQ