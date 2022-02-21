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Швеція вирішила скоротити число співробітників свого посольства у Києві

Понеділок, 21 лютого 2022, 15:03

МЗС Швеції вирішило скоротити число співробітників свого посольства у Києві, родини дипломатів вже виїхали з України.

Про це заявила глава МЗС Швеції Анн Лінде, повідомляє "Європейська правда".

"Уряд дуже уважно стежить за подіями в Україні. У зв’язку з серйозною та непередбачуваною ситуацією з безпекою Міністерство закордонних справ вирішило скоротити кількість співробітників, направлених до посольства Швеції в Києві" - написала Лінде у Twitter.

За її словами, родини співробітників посольства вже залишили Київ.

Як повідомляють шведські ЗМІ, посольство Швеції у Київ продовжить свою консульську діяльність і дипмісія не закривається.

Як повідомлялося, в неділю Нідерланди вирішили перенести діяльність свого посольства у Києві до Львова.

Інші західні країни, зокрема Британія та США, вже перемістили своїх дипломатів до Львова. 

В офісі НАТО також оголосили, що всі співробітники покинуть Київ і продовжать роботу у Львові та Брюсселі.

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