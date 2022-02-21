Швеция решила сократить число сотрудников своего посольства в Киеве

МИД Швеции решил сократить число сотрудников своего посольства в Киеве, семьи дипломатов уже уехали из Украины.

Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде, сообщает "Европейская правда".

"Правительство очень внимательно следит за событиями в Украине. В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью Министерство иностранных дел решило сократить количество сотрудников, направленных в посольство Швеции в Киеве", - написала Линде в Twitter.

По ее словам, семьи сотрудников посольства уже покинули Киев.

Как сообщают шведские СМИ, посольство Швеции в Киев продолжит свою консульскую деятельность и дипмиссия не закрывается.

Как сообщалось, в воскресенье Нидерланды решили перенести деятельность своего посольства в Киеве во Львов.

Другие западные страны, в частности, Британия и США, уже переместили своих дипломатов во Львов.

В офисе НАТО также объявили, что все сотрудники покинут Киев и продолжат работу во Львове и Брюсселе.