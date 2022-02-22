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Президент Євроради поговорив із Зеленським та запевнив у підтримці

Вівторок, 22 лютого 2022, 07:57

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".  

Шарль Мішель зазначив, що у розмові висловив повну солідарність Євросоюзу з Україною.

"ЄС твердо на вашому боці і повністю підтримує територіальну цілісність України. Рішення РФ - це атака на міжнародне право і міжнародний порядок, заснований на правилах", - зазначив президент Євроради.

Нагадаємо, після підписання президентом РФ Владіміром Путіним 21 лютого указу про визнання ОРДЛО цей крок засудили низка країн світу. 

Шеф дипломатії ЄС обіцяє Росії санкції за визнання "ЛДНР"

США заявили, що запровадять санкції через рішення президента РФ визнати "республіки" ОРДЛО, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

Велика Британія 22 лютого теж планує оголосити нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції.  

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями, тому що від цього залежить, на що Кремль наважиться далі. 

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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