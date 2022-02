Президент Євроради поговорив із Зеленським та запевнив у підтримці

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Шарль Мішель зазначив, що у розмові висловив повну солідарність Євросоюзу з Україною.

"ЄС твердо на вашому боці і повністю підтримує територіальну цілісність України. Рішення РФ - це атака на міжнародне право і міжнародний порядок, заснований на правилах", - зазначив президент Євроради.

Spoke with president @ZelenskyyUa to express the EU’s full solidarity with Ukraine.



The EU stands by you firmly and fully supports Ukraine’s territorial integrity.



Russia’s move is an attack against international law and the rules-based international order.