Президент Евросовета поговорил с Зеленским и заверил в поддержке

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после признания Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Шарль Мишель отметил, что в разговоре выразил полную солидарность Евросоюза с Украиной.

"ЕС твердо на вашей стороне и полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Решение РФ – это атака на международное право и международный порядок, основанный на правилах", – отметил президент Евросовета.

Spoke with president @ZelenskyyUa to express the EU’s full solidarity with Ukraine.



The EU stands by you firmly and fully supports Ukraine’s territorial integrity.



Russia’s move is an attack against international law and the rules-based international order. — Charles Michel (@eucopresident) February 22, 2022

Напомним, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля указа о признании ОРДЛО этот шаг осудили ряд стран мира.

США заявили, что введут санкции из-за решения президента РФ признать "республики" ОРДЛО, но это будут другие меры, чем те, которые готовили на случай военного вторжения в Украину.

Великобритания 22 февраля тоже планирует объявить о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не медлить с санкциями, потому что от этого может зависеть, на что Кремль решится дальше.

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