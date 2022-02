Президент Евросовета поговорил с Зеленским и заверил в поддержке

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после признания Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Шарль Мишель отметил, что в разговоре выразил полную солидарность Евросоюза с Украиной.

"ЕС твердо на вашей стороне и полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Решение РФ – это атака на международное право и международный порядок, основанный на правилах", – отметил президент Евросовета.

Spoke with president @ZelenskyyUa to express the EU’s full solidarity with Ukraine.



The EU stands by you firmly and fully supports Ukraine’s territorial integrity.



Russia’s move is an attack against international law and the rules-based international order.