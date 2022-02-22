Президент Евросовета поговорил с Зеленским и заверил в поддержке
Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после признания Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.
Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
Шарль Мишель отметил, что в разговоре выразил полную солидарность Евросоюза с Украиной.
"ЕС твердо на вашей стороне и полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Решение РФ – это атака на международное право и международный порядок, основанный на правилах", – отметил президент Евросовета.
Spoke with president @ZelenskyyUa to express the EU’s full solidarity with Ukraine.— Charles Michel (@eucopresident) February 22, 2022
The EU stands by you firmly and fully supports Ukraine’s territorial integrity.
Russia’s move is an attack against international law and the rules-based international order.
Напомним, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля указа о признании ОРДЛО этот шаг осудили ряд стран мира.
США заявили, что введут санкции из-за решения президента РФ признать "республики" ОРДЛО, но это будут другие меры, чем те, которые готовили на случай военного вторжения в Украину.
Великобритания 22 февраля тоже планирует объявить о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не медлить с санкциями, потому что от этого может зависеть, на что Кремль решится дальше.
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