Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Евросовета поговорил с Зеленским и заверил в поддержке

Вторник, 22 февраля 2022, 07:57

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после признания Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Шарль Мишель отметил, что в разговоре выразил полную солидарность Евросоюза с Украиной.

"ЕС твердо на вашей стороне и полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Решение РФ – это атака на международное право и международный порядок, основанный на правилах", – отметил президент Евросовета.

Напомним, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля указа о признании ОРДЛО этот шаг осудили ряд стран мира.

Шеф дипломатии ЕС обещает России санкции за признание "ЛДНР"

США заявили, что введут санкции из-за решения президента РФ признать "республики" ОРДЛО, но это будут другие меры, чем те, которые готовили на случай военного вторжения в Украину.

Великобритания 22 февраля тоже планирует объявить о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не медлить с санкциями, потому что от этого может зависеть, на что Кремль решится дальше. 

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем.

Также на эту тему статья "Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис

Статьи

На пороге новой системы безопасности. Что может измениться в мире после наступления Путина

Результатом нынешнего кризиса может стать реорганизация евроатлантической системы безопасности, которая, однако, не должна привести к восстановлению влияния России в Восточной Европе (укр.)
23 февраля 2022 — Татьяна Сидорук, для Европейской правды

Минск-3, мягкие санкции и другие последствия "независимости" оккупированного Донбасса

Какие последствия будет иметь признание РФ "независимости" оккупированных ею территорий на Востоке Украины? Снижение рисков нападения на Киев или наоборот?
22 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля

Первым символическим шагом украинской дипломатии должно стать перезрелое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией (укр.)
21 февраля 2022 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"