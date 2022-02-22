Зеленський поговорив з Джонсоном і Дудою після визнання Росією ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський після рішення Росії визнати "незалежність" окупованих районів Донбасу мав телефонні розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" за заявами лідерів у Twitter.

Анджей Дуда розповів, що запевнив Зеленського у повній підтримці України Польщею у боротьбі проти російської агресії, наголосив, що принцип непорушності кордонів - одна з фундаментальних норм міжнародного права, та висловився за рішучі санкції ЄС і НАТО проти РФ.

Właśnie rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa. Zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne i ponadpartyjne poparcie w walce z agresją Kremla. I że nienaruszalność granic to dla nas jedna z fundamentalnych norm prawa międzynarodowego. A wobec Rosji? UE i NATO twarde sankcje! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 21, 2022

Володимир Зеленський повідомив, що говорив з прем’єром Британії Борисом Джонсоном одразу після засідання РНБО, але деталей розмови обидва лідери не повідомляли.

Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Зеленський поговорив також із президентом США Джо Байденом і президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, після підписання президентом РФ Владіміром Путіним 21 лютого указу про визнання ОРДЛО Велика Британія заявила про намір оголосити нові санкції проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції.

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