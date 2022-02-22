Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленський поговорив з Джонсоном і Дудою після визнання Росією ОРДЛО

Вівторок, 22 лютого 2022, 08:40

Президент України Володимир Зеленський після рішення Росії визнати "незалежність" окупованих районів Донбасу мав телефонні розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. 

Про це повідомляє "Європейська правда" за заявами лідерів у Twitter.

Анджей Дуда розповів, що запевнив Зеленського у повній підтримці України Польщею у боротьбі проти російської агресії, наголосив, що принцип непорушності кордонів - одна з фундаментальних норм міжнародного права, та висловився за рішучі санкції ЄС і НАТО проти РФ. 

Прем'єр Польщі прирівняв визнання "ЛДНР" до агресії проти України

Володимир Зеленський повідомив, що говорив з прем’єром Британії Борисом Джонсоном одразу після засідання РНБО, але деталей розмови обидва лідери не повідомляли. 

Зеленський поговорив також із президентом США Джо Байденом і президентом Євроради Шарлем Мішелем. 

Нагадаємо, після підписання президентом РФ Владіміром Путіним 21 лютого указу про визнання ОРДЛО Велика Британія заявила про намір оголосити нові санкції проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції.  

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Донбас та ОРДЛО Зеленський

Статті

Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу

Які наслідки матиме визнання РФ "незалежності" окупованих нею територій на Сході України? Зменшення ризиків нападу на Київ чи навпаки?
22 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля

Першим символічним кроком української дипломатії має стати перезріле рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією.
21 лютого 2022 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"

Зеленський у Мюнхені: що почув Захід у промові українського президента

Теза Володимира Зеленського про нову архітектуру європейської безпеки працює на інтереси РФ і відверто небезпечна для України.
21 лютого 2022 — Дмитро Шульга, Міжнародний фонд "Відродження"