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Зеленский поговорил с Джонсоном и Дудой после признания Россией ОРДЛО

Вторник, 22 февраля 2022, 08:40

Президент Украины Владимир Зеленский после решения России признать "независимость" оккупированных районов Донбасса имел телефонные разговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" по заявлениям лидеров в Twitter.

Анджей Дуда рассказал, что заверил Зеленского в полной поддержке Украины Польшей в борьбе против российской агрессии, подчеркнул, что принцип нерушимости границ – одна из фундаментальных норм международного права, и высказался за решительные санкции ЕС и НАТО против РФ. 

Премьер Польши приравнял признание "ЛДНР" к агрессии против Украины

Владимир Зеленский сообщил, что говорил с премьером Британии Борисом Джонсоном сразу после заседания СНБО, но деталей разговора оба лидера не сообщали.

Зеленский побеседовал с президентом США Джо Байденом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля указа о признании ОРДЛО Великобритания заявила о намерении объявить новые санкции против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем

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Российский кризис Донбасс и ОРДЛО Зеленский

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