Зеленский поговорил с Джонсоном и Дудой после признания Россией ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский после решения России признать "независимость" оккупированных районов Донбасса имел телефонные разговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" по заявлениям лидеров в Twitter.

Анджей Дуда рассказал, что заверил Зеленского в полной поддержке Украины Польшей в борьбе против российской агрессии, подчеркнул, что принцип нерушимости границ – одна из фундаментальных норм международного права, и высказался за решительные санкции ЕС и НАТО против РФ.

Właśnie rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy @ZelenskyyUa. Zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne i ponadpartyjne poparcie w walce z agresją Kremla. I że nienaruszalność granic to dla nas jedna z fundamentalnych norm prawa międzynarodowego. A wobec Rosji? UE i NATO twarde sankcje! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 21, 2022

Владимир Зеленский сообщил, что говорил с премьером Британии Борисом Джонсоном сразу после заседания СНБО, но деталей разговора оба лидера не сообщали.

Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Зеленский побеседовал с президентом США Джо Байденом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля указа о признании ОРДЛО Великобритания заявила о намерении объявить новые санкции против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции.

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