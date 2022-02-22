Боррель не вважає російські війська в ОРДЛО "повномасштабним вторгненням"

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не вважає повномасштабним вторгненням визнання Росією незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Боррель заявив журналістам, що хоча він не назвав би введення Москвою військ у сепаратистські регіони "повномасштабним вторгненням", він підкреслив, що ЄС вважає цей регіон територією України, і сказав, що "російські війська знаходяться на українській землі".

Раніше Боррель заявив, що скликає у вівторок позачергове засідання глав МЗС для затвердження санкцій проти РФ.

Водночас в уряді Великої Британії заявили, що вторгнення Росії в Україну вже почалося, оскільки танки та бронетехніку помітили вночі поблизу Донецька.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО. На підписанні були присутні керівники фейкових утворень Пушилін і Пасічник.

До підписання договорів Путін доручив Збройним силам Росії "забезпечити підтримку миру у "ДНР" та "ЛНР".

Глава МЗС Ліз Трасс напередодні заявила, що Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Президент США Джо Байден вже підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських республік.

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