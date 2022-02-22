Боррель не считает российские войска в ОРДЛО "полномасштабным вторжением"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не считает полномасштабным вторжением признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР".
Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".
Боррель заявил журналистам, что хотя он бы не назвал введение Москвой войск в сепаратистские регионы "полномасштабным вторжением", он подчеркнул, что ЕС считает этот регион территорией Украины, и сказал, что "российские войска находятся на украинской земле".
Ранее Боррель заявил, что созывает во вторник внеочередное заседание глав МИД для утверждения санкций против РФ.
В то же время в правительстве Великобритании заявили, что вторжение России в Украину уже началось, поскольку танки и бронетехнику заметили ночью вблизи Донецка.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО. На подписании присутствовали руководители фейковых образований Пушилин и Пасечник.
До подписания договоров Путин поручил Вооруженным силам России "обеспечить поддержку мира в ДНР" и "ЛНР".
Глава МИД Лиз Трасс накануне заявила, что Британия 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.
Президент США Джо Байден уже подписал новый пакет санкций, связанный с признанием Россией "независимости" донбасских республик.
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