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Боррель не считает российские войска в ОРДЛО "полномасштабным вторжением"

Вторник, 22 февраля 2022, 10:56

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не считает полномасштабным вторжением признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР".

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Боррель заявил журналистам, что хотя он бы не назвал введение Москвой войск в сепаратистские регионы "полномасштабным вторжением", он подчеркнул, что ЕС считает этот регион территорией Украины, и сказал, что "российские войска находятся на украинской земле".

Ранее Боррель заявил, что созывает во вторник внеочередное заседание глав МИД для утверждения санкций против РФ.

В то же время в правительстве Великобритании заявили, что вторжение России в Украину уже началось, поскольку танки и бронетехнику заметили ночью вблизи Донецка.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО. На подписании присутствовали руководители фейковых образований Пушилин и Пасечник.

До подписания договоров Путин поручил Вооруженным силам России "обеспечить поддержку мира в ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД Лиз Трасс накануне заявила, что Британия 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

Президент США Джо Байден уже подписал новый пакет санкций, связанный с признанием Россией "независимости" донбасских республик.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем

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Донбасс и ОРДЛО Российский кризис Боррель

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