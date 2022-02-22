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Президентка Європарламенту висловилася за санкції проти РФ у відповідь на визнання ОРДЛО

Вівторок, 22 лютого 2022, 12:37

Президентка Європарламенту Роберта Метсола відреагувала на визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО, зауваживши, що за це варто запровадити жорсткі санкції.

Відповідну заяву вона опублікувала у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Одностороння атака на територіальну цілісність України та грубе порушення міжнародного права Росією виправдовує запровадження нових жорстких санкцій. 

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Ми не залишимо українців сам на сам з агресором. Позиція Європарламенту чітка: ми з Україною", - написала Роберта Метсола.

Нагадаємо, президентка Європарламенту і лідери політичних груп після дебатів 16 лютого схвалили заяву щодо напруги довкола України. 

22 лютого Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки скликав позачергове засідання глав МЗС для затвердження санкцій проти РФ.

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Європарламент Російська криза

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