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Президент Европарламента высказалась за санкции против РФ в ответ на признание ОРДЛО

Вторник, 22 февраля 2022, 12:37

Президент Европарламента Роберта Метсола отреагировала на признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО, заметив, что за это следует ввести жесткие санкции.

Соответствующее заявление она опубликовала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Односторонняя атака на территориальную целостность Украины и грубое нарушение международного права Россией оправдывает введение новых жестких санкций.

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"Мы не оставим украинцев один на один с агрессором. Позиция Европарламента четкая: мы с Украиной", – написала Роберта Метсола.

Напомним, президент Европарламента и лидеры политических групп после дебатов 16 февраля одобрили заявление о напряжении вокруг Украины.

22 февраля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности созвал внеочередное заседание глав МИД для утверждения санкций против РФ.

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Европарламент Российский кризис

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