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Канада спрямує додаткових 460 військових до Латвії

Середа, 23 лютого 2022, 10:00

Канада спрямує до Латвії додаткових 460 військових для посилення східного флангу НАТО.

Як повідомляє CBS, про це заявив прем’єр Джастін Трюдо, пише "Європейська правда".

У тому числі Канада відправляє фрегат і літак для морського патрулювання.

До Литви прибув конвой військових з Німеччини для посилення бойової групи НАТО

Військові приєднаються до вже діючої місії Operation REASSURANCE.

"Ми робимо це для того, щоб підкреслити відданість своїм зобов’язанням у НАТО та підтримувати мир і безпеку у Європі", - зазначив Джастін Трюдо. 

Перед цим Канада забрала своїх військових інструкторів з України на тлі побоювань повномасштабного нападу РФ.

Нагадаємо, 22 лютого уряд Канади оголосив перший пакет нових санкцій проти Росії - за визнання "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Також в ніч на 23 лютого літак канадських збройних сил доставив в Україну другий вантаж летальної військової допомоги.

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Канада Російська криза Альянс

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