Канада спрямує додаткових 460 військових до Латвії
Канада спрямує до Латвії додаткових 460 військових для посилення східного флангу НАТО.
Як повідомляє CBS, про це заявив прем’єр Джастін Трюдо, пише "Європейська правда".
У тому числі Канада відправляє фрегат і літак для морського патрулювання.
Військові приєднаються до вже діючої місії Operation REASSURANCE.
"Ми робимо це для того, щоб підкреслити відданість своїм зобов’язанням у НАТО та підтримувати мир і безпеку у Європі", - зазначив Джастін Трюдо.
Перед цим Канада забрала своїх військових інструкторів з України на тлі побоювань повномасштабного нападу РФ.
Нагадаємо, 22 лютого уряд Канади оголосив перший пакет нових санкцій проти Росії - за визнання "незалежності" окупованих ОРДЛО.
Також в ніч на 23 лютого літак канадських збройних сил доставив в Україну другий вантаж летальної військової допомоги.
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