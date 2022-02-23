Канада направит дополнительных 460 военных в Латвию
Канада направит в Латвию дополнительных 460 военных для усиления восточного фланга НАТО.
Как сообщает CBS, об этом заявил премьер Джастин Трюдо, пишет "Европейская правда".
В том числе Канада отправляет фрегат и самолет для морского патрулирования.
Военные присоединятся к уже работающей миссии Operation REASSURANCE.
"Мы делаем это для того, чтобы подчеркнуть приверженность своим обязательствам в НАТО и поддерживать мир и безопасность в Европе", - отметил Джастин Трюдо.
До этого Канада забрала своих военных инструкторов из Украины на фоне опасений полномасштабного нападения РФ.
Напомним, 22 февраля правительство Канады объявило первый пакет новых санкций против России - за признание "независимости" оккупированных ОРДЛО.
Также в ночь на 23 февраля самолет канадских вооруженных сил доставил в Украину второй груз летальной военной помощи.
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