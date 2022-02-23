Трамп назвал "гениальным" решение Путина признать ОРДЛО
Бывшему президенту США Дональду Трампу понадобилось всего 24 часа, чтобы приветствовать расчленение президентом России Владимиром Путиным независимой, демократической, суверенной Украины как "гениальный акт".
Об этом говорится в статье на сайте CNN, сообщает "Европейская правда".
Трамп во вторник выступил в консервативном радиошоу "Шоу Клея Тревиса и Бака Секстона" и принял решение Путина признать "независимость" ОРДЛО.
"Вчера я зашел и увидел телеэкран, и я сказал: "Это - гениально". Путин объявляет большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", - сказал Трамп.
Экс-президент добавил: "Итак, Путин сейчас говорит: "Это независимая" большая часть Украины. Я сказал: Разве это не разумно? И он собирается войти и стать миротворцем. Это сильнейшая миротворческая сила. Мы могли бы использовать это на нашей южной границе. Это сильнейшая миротворческая сила, которую я когда-либо видел… Вот парень, очень сообразительный… Я очень хорошо знаю его. Очень хорошо".
Трамп имел в виду заявление Путина признать "независимость" ОРДЛО и его приказ направить российские войска, названные в Кремле "миротворческими силами".
"Этот шаг был вопиющим нарушением международного права, отражал тираническую территориальную экспансию 1930-х годов, приведшую ко Второй мировой войне, и был, как заявил во вторник Джо Байден, равносильным "началу российского вторжения". По сути, экс-президент пытается подорвать внешнюю политику США, в то время как нынешний президент пытается остановить войну, которая может убить тысячи людей и поставить под угрозу мир по окончании холодной войны", - говорится в статье.
Напомним, Министерство финансов США опубликовало список юридических и физических лиц, против которых были введены санкции в ответ на признание Кремлем "независимости" ОРДЛО.