Південний захід Британії потерпає від підтоплень

Села і містечка в долині річки Северн, що протікає через Англію та Уельс, потерпають від підтоплень після серії штормів минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

22 лютого вода в кількох місцях подолала бар’єри для захисту від повеней, в інших - впритул наблизилася до цього.

Британію минулого тижня накрили три шторми підряд - "Дадлі", "Юніс" та "Франклін", призвівши до перебоїв з електропостачанням, скасування потягів та подекуди евакуації через ризик підтоплення.

Місцями жителі кажуть, що це найгірша повінь за щонайменш 20 років.

Вода досягла пікового рівня протягом вечора вівторка-ранку середи.

В Агентстві з питань довкілля вважають, що суттєвого покращення ситуації доведеться ще почекати, тому що ґрунт дуже насичений вологою і значна частина води з дощів, які випадають, не проникає в землю і потрапляє в річкову систему.

Внаслідок шторму "Юніс" в країні загинули троє людей, без світла тимчасово залишилися 1,4 млн споживачів. Загалом у Європі внаслідок шторму загинули 16 людей у шести країнах.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.