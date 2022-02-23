Юго-запад Британии страдает от подтоплений

Села и городки в долине реки Северн, протекающей через Англию и Уэльс, страдают от подтоплений после серии штормов на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

22 февраля вода в нескольких местах преодолела барьеры для защиты от наводнений, в других - вплотную приблизилась к этому.

Британию на прошлой неделе накрыли три шторма подряд - "Дадли", "Юнис" и "Франклин", что привело к перебоям с электроснабжением, отмене поездов и местами эвакуации из-за риска подтоплений.

Местами жители говорят, что это худшее наводнение за как минимум 20 лет.

Вода достигла пикового уровня в течение вечера вторника-утра среды.

В Агентстве по вопросам окружающей среды считают, что существенного улучшения ситуации придется еще подождать, потому что почва очень насыщена влагой и значительная часть воды из выпадающих дождей не проникает в землю и попадает в речную систему.

В результате шторма "Юнис" в стране погибли три человека, без света временно остались 1,4 млн потребителей. Всего в Европе в результате шторма погибли 16 человек в шести странах.

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