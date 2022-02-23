Байден поручил ввести санкции против оператора "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG и его должностных лиц.

Об этом говорится в заявлении американского президента на сайте Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"С тех пор как Россия начала размещать войска на границе с Украиной, Соединенные Штаты тесно сотрудничали с нашими союзниками и партнерами, чтобы дать решительный, единый ответ.

Как я сказал на встрече с канцлером Шольцом ранее в этом месяце, Германия была лидером в этих усилиях, и мы тесно координировали наши усилия по остановке газопровода "Северный поток-2", если Россия продолжит вторжение в Украину", - заявил Джо Байден.

Он напомнил, что вчера после дальнейших тесных консультаций между правительствами обеих стран Германия объявила, что прекращает сертификацию трубопровода.

"Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги являются еще одной частью нашего начального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию", – добавил Джо Байден.

Он добавил, что своими действиями президент Путин дал миру чрезвычайный стимул отказаться от российского газа и перейти к другим видам энергии.

Байден поблагодарил канцлера Шольца за тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению России к ответственности за ее действия.

Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

Президент США Джо Байден заявил, что США работали с Германией, чтобы обеспечить, что газопровод "Северный поток-2" "не будет двигаться вперед".

Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что у Германии достаточно газа и, если потребуется, страна может полностью обойтись без российского голубого топлива.

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