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"Кремль за це відповість": заява лідерів ЄС

Четвер, 24 лютого 2022, 07:15

Керівники Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн уранці в четвер оприлюднили спільну заяву на підтримку України.

Про це повідомляю "Європейська правда"

"Ми жорстко засуджуємо необгрунтований напад Росії на Україну. У ці темні часи наші думки з Україною, із невинними жінками, чоловіками та  дітьми, що стикнулися з цим непровокованим нападом і нині бояться за свої життя", - йдеться у заяві лідерів ЄС.

"Кремль за це відповість", - додали обидва лідери.

Як відомо, ЄС планує накласти на Україну нові санкції через новий відкритий напад РФ із ракетною атакою по містах, що розпочався у четвер вранці.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни

Із заявою виступив також  президент США, який пообіцяв, що "світ притягне Росію до відповідальності", а також інші лідери.

Рано вранці 24 лютого Путін поновив війну проти України

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції Війна з Росією: все про відповідь світу.

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте у публікації "Української правди".

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