США розглядають постачання нового захисного озброєння Україні - МЗС

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив главі МЗС Дмитру Кулебі, що Вашингтон розглядає постачання нового захисного озброєння Україні.

Про це йшлося у телефонній розмові двох дипломатів, повідомила пресслужба МЗС.

"Секретар Блінкен також підтвердив, що Вашингтон розглядає постачання нового захисного озброєння для посилення оборонних спроможностей України", - йдеться у повідомленні.

Блінкен високо оцінив дії президента України Володимира Зеленського, Збройних Сил України, всіх силових структур національної оборони із відбиття російської атаки і захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, додали у міністерстві.

Нагадаємо, президент США Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили "пекельні санкції", що мають вдарити по Росії.

Він також підтвердив, що американські війська "не беруть участь і не братимуть участь" у війні Росії в Україні.

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