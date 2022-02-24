США рассматривают поставки нового защитного вооружения Украине - МИД

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Дмитрию Кулебе, что Вашингтон рассматривает поставки нового защитного вооружения Украине.

Об этом говорилось в телефонном разговоре двух дипломатов, сообщила пресс-служба МИД.

"Секретарь Блинкен также подтвердил, что Вашингтон рассматривает поставки нового защитного вооружения для усиления оборонных возможностей Украины", – говорится в сообщении.

Блинкен высоко оценил действия президента Украины Владимира Зеленского, Вооруженных Сил Украины, всех силовых структур национальной обороны по отражению российской атаки и защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства, добавили в министерстве.

Напомним, президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты и более 30 государств партнеров по всему миру согласовали "адские санкции", которые должны ударить по России.

Он также подтвердил, что американские войска "не участвуют и не будут участвовать" в войне России в Украине.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

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