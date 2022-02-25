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Росія планує оточити Київ – Блінкен

П'ятниця, 25 лютого 2022, 02:21

Держсекретар США Ентоні Блінкен стверджує, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це держсекретар США заявив під час спеціального засідання ОБСЄ.

"Дії Росії є образою демократії, прав людини, людської порядності, - стверджує Блінкен. - Протягом місяців Росія прикидалася дипломатією, наполягаючи, що не мала наміру вторгнутися в Україну. Весь час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не було з часів Другої світової війни".

За словами Блінкена, плани РФ оточити та загрожувати українській столиці призведуть до масових порушень прав людини.

"Члени цієї організації і все міжнародне співтовариство тепер чітко бачать повну відмову Росії від зобов'язань, які вона взяла перед світом, і ми цього ніколи не забудемо", - резюмує Блінкен.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що підкорення України не задовольнить Путіна.

Відповідаючи на запитання журналістів, він спершу не дав чіткої відповіді на вигук-запитання про те, чи зупиниться напад Путіна в Україні, але згодом, у іншій відповіді, вирішив повернутися до цього.

"Ви чули промову Путіна, що тривала цілу годину, про те, чому він йде до України. (З неї очевидно, що) у нього амбіції значно більші, ніж Україна. Він хоче відновити колишній Радянський союз. І йдеться саме про це. І ці його амбіції категорично суперечать тому, до чого зараз розвинувся світ", - пояснив президент.

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