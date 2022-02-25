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Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Пятница, 25 февраля 2022, 02:21

Госсекретарь США Тони Блинкен утверждает, что "все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом госсекретарь заявил во время специального заседания ОБСЕ.

"Действия России являются оскорблением демократии, прав человека, человеческой порядочности, - утверждает Блинкен. - В течение месяцев Россия притворялась дипломатией, настаивая, что не собиралась вторгнуться в Украину. Все время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабов которой в Европе не было со времен Второй мировой войны".

По словам Блинкена, план РФ окружить и угрожать украинской столице приведет к массовым нарушениям прав человека.

"Члены этой организации и все международное сообщество теперь ясно видят полный отказ России от обязательств, которые она взяла перед миром, и мы этого никогда не забудем", - резюмирует Блинкен.

Напомним, президент США Джо Байден считает, что оккупация Украины не удовлетворит Путина.

Отвечая на вопросы журналистов, он сначала не дал четкого ответа на выкрик-вопрос о том, остановится ли нападение Путина в Украине, но впоследствии, в другом ответе, решил вернуться к этому.

"Вы слышали речь Путина, продолжавшуюся целый час, о том, почему он идет в Украину. (Из нее очевидно, что) у него амбиции значительно больше, чем Украина. Он желает восстановить бывший Советский союз. И речь идет именно об этом. И эти его амбиции категорически противоречат тому, где сейчас находится мир", – пояснил президент.

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