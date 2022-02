Британія і низка її посольств провели акцію солідарності з Україною 

Будівлю уряду Великої Британії підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності з Україною, а низка посольств вивісили прапор.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Мої колеги-посли по всьому світу вивішують українські прапори на підтримку України, а будівлю №10 на Даунінг-стріт підсвітили синьо-жовтим", - написала вона.

My colleague Ambassadors are flying 🇺🇦 flag in support all over the world and @10DowningStreet turned blue and yellow. The support is deeply felt. pic.twitter.com/TcPN5p7jOx