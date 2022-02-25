Британія і низка її посольств провели акцію солідарності з Україною 

Будівлю уряду Великої Британії підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності з Україною, а низка посольств вивісили прапор.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Мої колеги-посли по всьому світу вивішують українські прапори на підтримку України, а будівлю №10 на Даунінг-стріт підсвітили синьо-жовтим", - написала вона.

My colleague Ambassadors are flying 🇺🇦 flag in support all over the world and @10DowningStreet turned blue and yellow. The support is deeply felt. pic.twitter.com/TcPN5p7jOx — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 25, 2022

Минулого тижня та останніми днями схожі акції солідарності з Україною провели низка країн.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв нічну атаку Путіна на Київ із діями нацистської Німеччини.

Президент Польщі назвав бомбардування Києва "прямим тероризмом".

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.