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Британія і низка її посольств провели акцію солідарності з Україною 

П'ятниця, 25 лютого 2022, 09:09

Будівлю уряду Великої Британії підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності з Україною, а низка посольств вивісили прапор.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Мої колеги-посли по всьому світу вивішують українські прапори на підтримку України, а будівлю №10 на Даунінг-стріт підсвітили синьо-жовтим", - написала вона.

Минулого тижня та останніми днями схожі акції солідарності з Україною провели низка країн. 

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