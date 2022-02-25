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Зеленський повідомив про 50 млн доларів допомоги від Фінляндії

П'ятниця, 25 лютого 2022, 11:07

Президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Фінляндії повідомив, що країна надасть Україні 50 млн доларів допомоги у зв’язку з війною.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорив із Саулі Нііністьо протидію агресору. Розповів про нашу оборону і підступне бомбардування Києва. Вдячний Фінляндії за виділення 50 млн доларів допомоги. Це ефективний внесок у зусилля антивоєнної коаліції. Потрібно посилювати санкції та оборонну допомогу Україні", - повідомив Зеленський. 

24 лютого після початку російського вторгнення Фінляндія засудила війну РФ проти України та пообіцяла розглянути варіанти підтримки для Києва.

Посол Фінляндії та громадяни Фінляндії, які працювали в посольстві, залишили Україну.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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Війна з РФ Фінляндія

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