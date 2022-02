Зеленський повідомив про 50 млн доларів допомоги від Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Фінляндії повідомив, що країна надасть Україні 50 млн доларів допомоги у зв’язку з війною.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорив із Саулі Нііністьо протидію агресору. Розповів про нашу оборону і підступне бомбардування Києва. Вдячний Фінляндії за виділення 50 млн доларів допомоги. Це ефективний внесок у зусилля антивоєнної коаліції. Потрібно посилювати санкції та оборонну допомогу Україні", - повідомив Зеленський.

Discussed with @niinisto countering the aggressor. Informed about our defense, insidious shelling of Kyiv. Grateful to 🇫🇮 for allocating $50 million aid. It’s an effective contribution to the anti-war coalition. We keep working. We need to increase sanctions & 🇺🇦 defense support