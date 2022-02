Фінляндія засудила війну РФ проти України та розгляне варіанти підтримки для Києва у рамках двосторонніх відносин та дій всього ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це оприлюднив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

"Ми рішуче засуджуємо військові дії РФ проти України. Це також атака на безпеку у Європі і порушення міжнародного права. Ми повністю підтримуємо Україну і розглядаємо варіанти, як висловити цю підтримку у двосторонньому форматі та в рамках ЄС", - заявив він.

FM @Haavisto: We strongly condemn Russia’s military action against Ukraine. It is also an attack against the European security order and violates international law. Full support to Ukraine. We are looking at further ways to manifest this support bilaterally and together with EU.