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Фінляндія засудила війну РФ проти України

Четвер, 24 лютого 2022, 09:32

Фінляндія засудила війну РФ проти України та розгляне варіанти підтримки для Києва у рамках двосторонніх відносин та дій всього ЄС. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це оприлюднив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. 

"Ми рішуче засуджуємо військові дії РФ проти України. Це також атака на безпеку у Європі і порушення міжнародного права. Ми повністю підтримуємо Україну і розглядаємо варіанти, як висловити цю підтримку у двосторонньому форматі та в рамках ЄС", - заявив він.

Увечері 23 лютого МЗС Фінляндії викликало посла Росії у зв’язку з рішенням визнати "незалежність" ОРДЛО.

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Як відомо, ЄС планує накласти на Росію нові санкції через новий відкритий напад РФ із ракетною атакою по містах, що розпочався у четвер вранці.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни

Із заявою виступив також президент США, який пообіцяв, що "світ притягне Росію до відповідальності", а також інші лідери.

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Війна з РФ Фінляндія

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