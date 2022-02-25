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Зеленский сообщил о 50 млн долларов помощи от Финляндии

Пятница, 25 февраля 2022, 11:07

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Финляндии сообщил, что страна предоставит Украине 50 млн долларов помощи в связи с войной.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудил с Саули Ниинистьо противодействие агрессору. Рассказал о нашей обороне и коварной бомбардировке Киева. Благодарен Финляндии за выделение 50 млн долларов помощи. Это эффективный вклад в усилия антивоенной коалиции. Нужно ужесточать санкции и оборонную помощь Украине", - сообщил Зеленский. 

24 февраля, после начала российского вторжения, Финляндия осудила войну РФ против Украины и пообещала рассмотреть варианты поддержки для Киева.

Посол Финляндии и граждане Финляндии, работавшие в посольстве, покинули Украину.

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