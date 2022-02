Зеленский сообщил о 50 млн долларов помощи от Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Финляндии сообщил, что страна предоставит Украине 50 млн долларов помощи в связи с войной.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудил с Саули Ниинистьо противодействие агрессору. Рассказал о нашей обороне и коварной бомбардировке Киева. Благодарен Финляндии за выделение 50 млн долларов помощи. Это эффективный вклад в усилия антивоенной коалиции. Нужно ужесточать санкции и оборонную помощь Украине", - сообщил Зеленский.

Discussed with @niinisto countering the aggressor. Informed about our defense, insidious shelling of Kyiv. Grateful to 🇫🇮 for allocating $50 million aid. It’s an effective contribution to the anti-war coalition. We keep working. We need to increase sanctions & 🇺🇦 defense support