У Зеленського розповіли, яку зброю надала Україні Польща

У офісі президента України оприлюднили інформацію про безпекову підтримку, отриману від Польщі.

Про це розповів Олексій Арестович, що є радником глави ОПУ та одним з речників офісу.

За його словами, Варшава висловила готовність надати як зброя, так і боєприпаси, військове спорядження та захисне обладнання.

Зокрема, кевларових бойових шоломів буде надано 42 тисячі одиниць. Як повідомлялося, Німеччина відправила до Києва 5 тис. шоломів, що викликало чимало засудження.

Також йдеться про передачу 100 одиниць 60 мм мінометів та 1500 боєприпасів до них, 8 комплектів безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Очікується прибуття до 1770 штук 152 мм кумулятивні боєприпасів; 25 336 штук 23 мм боєприпасів до автоматичних гармат; як мінімум 5000 штук 23 мм підкаліберних боєприпасів до автоматичних гармат (можливе додаткове виділення ще 66 тис. шт.);

Крім того, Польща готується надати Україні ПТРК "Javelin" після погодження з США додаткової закупівлі комплексів на заміну наданим.

Польща готова також передати 10 тисяч одиниць стрілецької зброї – 5,56x45 мм автоматів "Grot".

Як повідомлялося, у п'ятницю до України з Польщі прибула колона вантажівок з боєприпасами.

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