У Зеленского рассказали, какое оружие предоставила Украине Польша

В офисе президента Украины обнародовали информацию о военной помощи, полученной от Польши.

Об этом рассказал Алексей Арестович, который является советником главы ОПУ и одним из спикеров офиса.

По его словам, Варшава выразила готовность предоставить как оружие, так и боеприпасы, военное снаряжение и защитное оборудование.

В частности, кевларовых боевых шлемов будет предоставлено 42 тысячи единиц. Как сообщалось, ранее Германия отправила в Киев 5 тыс. шлемов, что вызвало немало осуждения.

Также речь идет о передаче 100 единиц 60 мм минометов и 1500 боеприпасов к ним, 8 комплектов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ожидается прибытие до 1770 штук 152 мм кумулятивных боеприпасов; 25 336 штук 23 мм боеприпасов для автоматических орудий; как минимум 5000 штук 23 мм подкалиберных боеприпасов к автоматическим орудиям (возможно дополнительное выделение еще 66 тыс. шт.);

Кроме того, Польша готовится предоставить Украине ПТРК Javelin после согласования с США дополнительной закупки комплексов на замену предоставленным.

Польша готова также передать 10 тысяч единиц стрелкового оружия – 5,56x45 мм автоматов Grot.

Как сообщалось, в пятницу в Украину из Польши прибыла колонна грузовиков с боеприпасами.

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