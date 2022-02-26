США і ЄС поновили обговорення про відключення РФ від SWIFT – Bloomberg

У США серйозно розглядають відключення Росії від платіжної системи SWIFT за повномасштабну агресію проти України, і згода на цей крок починає з’являтись у Європі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За їхніми словами, в адміністрації Байдена поновились обговорення і є пропозиція закликати ЄС до ухвалення такої директиви.

Втім, кажуть джерела, якщо це рішення і буде прийняте, то не найближчим часом.

Питання обговорюють з Федеральним резервом та нібито вже почалися перемовини з Єврокомісією.

Нагадаємо, президент США Джо Байден раніше сказав, що Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи.

Проте після того настрої почали змінюватися. Так, Італія, яка раніше виступала проти, змінила свою позицію.

Нагадаємо, 25 лютого ЄС та США запровадили санкції проти Путіна.

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