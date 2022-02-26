США и ЕС возобновили обсуждение об отключении РФ от SWIFT – Bloomberg

В США серьезно рассматривают отключение России от платежной системы SWIFT за полномасштабную агрессию против Украины, и согласие на этот шаг начинает появляться в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их словам, в администрации Байдена возобновились обсуждения и есть предложение призвать ЕС к принятию такой директивы.

Впрочем, говорят источники, если это решение и будет принято, то не в ближайшее время.

Вопросы обсуждают с Федеральным резервом и якобы уже начались переговоры с Еврокомиссией.

Напомним, президент США Джо Байден ранее сказал, что Россию не отсоединяют от SWIFT из-за позиции Европы.

Однако после этого настроения начали меняться. Так, Италия, ранее выступавшая против, изменила свою позицию.

Напомним, 25 февраля ЕС и США ввели санкции против Путина.

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