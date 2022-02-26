США и ЕС возобновили обсуждение об отключении РФ от SWIFT – Bloomberg
В США серьезно рассматривают отключение России от платежной системы SWIFT за полномасштабную агрессию против Украины, и согласие на этот шаг начинает появляться в Европе.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По их словам, в администрации Байдена возобновились обсуждения и есть предложение призвать ЕС к принятию такой директивы.
Впрочем, говорят источники, если это решение и будет принято, то не в ближайшее время.
Вопросы обсуждают с Федеральным резервом и якобы уже начались переговоры с Еврокомиссией.
Напомним, президент США Джо Байден ранее сказал, что Россию не отсоединяют от SWIFT из-за позиции Европы.
Однако после этого настроения начали меняться. Так, Италия, ранее выступавшая против, изменила свою позицию.
Напомним, 25 февраля ЕС и США ввели санкции против Путина.
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