Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США и ЕС возобновили обсуждение об отключении РФ от SWIFT – Bloomberg

Суббота, 26 февраля 2022, 10:46

В США серьезно рассматривают отключение России от платежной системы SWIFT за полномасштабную агрессию против Украины, и согласие на этот шаг начинает появляться в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их словам, в администрации Байдена возобновились обсуждения и есть предложение призвать ЕС к принятию такой директивы.

Впрочем, говорят источники, если это решение и будет принято, то не в ближайшее время.

Вопросы обсуждают с Федеральным резервом и якобы уже начались переговоры с Еврокомиссией.

Напомним, президент США Джо Байден ранее сказал, что Россию не отсоединяют от SWIFT из-за позиции Европы.

Однако после этого настроения начали меняться. Так, Италия, ранее выступавшая против, изменила свою позицию.

Напомним, 25 февраля ЕС и США ввели санкции против Путина.

Читайте также: Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ санкции

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА. Действия США, Европы и мира в дни нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте.
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда