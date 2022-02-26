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В Мюнхене собрался большой митинг в поддержку Украины

Суббота, 26 февраля 2022, 13:43

В Мюнхене, одном из самых больших городов Германии, собралась акция в поддержку Украины - несколько тысяч участников.

Об этом "Европейской правде" сообщила одна из участниц акции, предоставив фото.

Люди собрались на самой большой площади города Карлсплац, известной также как Стахус.

На плакатах можно видеть лозунги "Остановите Путина", "За свободную Украину", "Нет войне", за отказ от российских энергоресурсов, "Если вы не защитите Украину, Путин придет к вам", "Русский военный корабль, пошел нах**".

Несколько человек пришли с плакатами "Я россиянин, простите за это".

Можно видеть украинские, грузинские флаги и белорусский бело-красно-белый флаг.

В выступлениях участники высказываются за наказание России отключением от SWIFT, отказ от российского газа.

Напомним, Германия остается одной из двух стран ЕС, выступающих против отключения РФ от SWIFT.

25 февраля ФРГ приступила к объявленной поставке 5000 шлемов для украинских военных.

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