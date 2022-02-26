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Lufthansa приостанавливает рейсы в Россию

Суббота, 26 февраля 2022, 23:32

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa по меньшей мере на неделю останавливает рейсы в и из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" с посланием на Frankfurter Allgemeine .

В компании сообщило, что причиной остановки стала российская агрессия в Украине. В связи с этой текущей и новой регуляторной ситуацией запрет будет действовать по меньшей мере семь дней.

"Самолеты, которые находятся в российском воздушном пространстве, вскоре покинут его",- уточняет Lufthansa.

Напомним, ряд европейских стран закрыл свой авиапространство для авиакомпаний из РФ.

Первой о закрытии воздушного пространства для россиян заявила Британия - 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот".

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, "связанных с Британией".

Впоследствии свое авиапространство закрыли балтийские страны, Польша, Чехия, Румыния и Болгария.

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