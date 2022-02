Большинство стран ЕС закрыли воздушное пространство для РФ, рассматривают закрытие портов

Большинство стран Европейского союза закрыли воздушное пространство для российских самолетов и рассматривают закрытие морских портов.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Чиновник ЕС сообщил, что 3/4 стран-членов ЕС сейчас закрыли свое воздушное пространство для России. И он подтверждает, что также рассматривается вопрос о закрытии портов ЕС для кораблей из России", - написал Джозвяк.

and an EU official confirms that closing EU ports for ships from #Russia is also under consideration. #Ukraine https://t.co/7n3Te3BXkB