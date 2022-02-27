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Зеленський попросив Швейцарію організувати переговори в Женеві

Неділя, 27 лютого 2022, 13:58

На прохання президента України Володимира Зеленського Швейцарія хоче організувати переговори в Женеві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Tages-Anzeiger"

Зазначається, що мета переговорів – припинення вогню. Переговори можуть відбутися вже в понеділок у рамках засідання Ради ООН з прав людини в Женеві. 

Також повідомляється, що президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс контактує з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим та президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, Федеральна рада планує провести спеціальну сесію в неділю або понеділок для імплементації санкцій проти Росії.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН

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