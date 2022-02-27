Зеленський попросив Швейцарію організувати переговори в Женеві

На прохання президента України Володимира Зеленського Швейцарія хоче організувати переговори в Женеві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Tages-Anzeiger".

Зазначається, що мета переговорів – припинення вогню. Переговори можуть відбутися вже в понеділок у рамках засідання Ради ООН з прав людини в Женеві.

Також повідомляється, що президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс контактує з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим та президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, Федеральна рада планує провести спеціальну сесію в неділю або понеділок для імплементації санкцій проти Росії.

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