Данія передасть Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї

Данія передає Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї для боротьби із російською армією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен на короткій пресконференції в неділю ввечері заявила, що переважна більшість у парламенті згідно з цим рішенням.

Міністр оборони Мортен Бьодсков заявив, що це переносні протитанкові ракети, які можна використовувати на коротших дистанціях, у тому числі проти бронетехніки.

Зброя надходить із оперативного запасу Збройних сил Данії. "Ми маємо допомогти Україні та українському народу зробити все, що в наших силах. І це треба робити терміново. Вперше за останній час Данія жертвує зброю країні, яка перебуває у стані війни", — заявила Фредеріксен.

Фредеріксен також сказала, що у майбутньому Данія витрачатиме "значно більше грошей на оборону".

При цьому вона очікує на ще більше санкцій проти Росії в майбутньому.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон оголосила про постачання в Україну протитанкової зброї, шоломів та бронежилетів.

Як повідомлялося, 16 союзників НАТО відправили або планують відправити в Україну тисячі одиниць протитанкової зброї, сотні ракет протиповітряної оборони та тисячі запасів стрілецької зброї і боєприпасів.