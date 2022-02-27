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Данія передасть Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї

Неділя, 27 лютого 2022, 21:36

Данія передає Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї для боротьби із російською армією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен на короткій пресконференції в неділю ввечері заявила, що переважна більшість у парламенті згідно з цим рішенням.

Міністр оборони Мортен Бьодсков заявив, що це переносні протитанкові ракети, які можна використовувати на коротших дистанціях, у тому числі проти бронетехніки.

Зброя надходить із оперативного запасу Збройних сил Данії. "Ми маємо допомогти Україні та українському народу зробити все, що в наших силах. І це треба робити терміново. Вперше за останній час Данія жертвує зброю країні, яка перебуває у стані війни", — заявила Фредеріксен.

Фредеріксен також сказала, що у майбутньому Данія витрачатиме "значно більше грошей на оборону".

При цьому вона очікує на ще більше санкцій проти Росії в майбутньому.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон оголосила про постачання в Україну протитанкової зброї, шоломів та бронежилетів.

Як повідомлялося, 16 союзників НАТО відправили або планують відправити в Україну тисячі одиниць протитанкової зброї, сотні ракет протиповітряної оборони та тисячі запасів стрілецької зброї і боєприпасів. 

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Війна з РФ Данія

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