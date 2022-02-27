Дания передаст Украине до 2700 единиц противотанкового оружия
Дания передает Украине до 2700 единиц противотанкового оружия для борьбы с российской армией.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.
Премьер-министр Метте Фредериксен на короткой пресс-конференции в воскресенье вечером заявила, что подавляющее большинство в парламенте согласно с этим решением.
Министр обороны Мортен Бёдсков, заявил, что это переносные противотанковые ракеты, которые можно использовать на более коротких дистанциях, в том числе против бронетехники.
Оружие поступает из оперативного запаса Вооруженных сил Дании. "Мы должны помочь Украине и украинскому народу сделать все, что в наших силах. И это нужно делать срочно. Впервые за последнее время Дания жертвует оружие стране, находящейся в состоянии войны", — заявила Фредериксен.
Фредериксен также сказала, что в будущем Дания будет тратить "значительно больше денег на оборону".
При этом она ожидает еще больше санкций против России в будущем.
Напомним, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о поставках в Украину противотанкового оружия, шлемов и бронежилетов.
Как сообщалось, 16 союзников НАТО отправили или планируют отправить в Украину тысячи единиц противотанкового оружия, сотни ракет противовоздушной обороны и тысячи запасов стрелкового оружия и боеприпасов.