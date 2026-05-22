Качка про ідею Мерца щодо "асоційованого членства": назву і зміст треба обговорити

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка прокоментував лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо ідеї "асоційованого членства" України в Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", Качка сказав на пресбрифінгу в п'ятницю в Києві, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Качки, найголовніше, що лист акцентує на повноправному членстві України в ЄС і на заклику до негайного і невідкладного відкриття усіх переговорних кластерів.

"Найголовніша теза в цьому листі – це акцент на повноправному членстві України в Європейському Союзі і на заклику до негайного і невідкладного відкриття усіх кластерів в переговорах. Для нас це на сьогодні – найважливіша мета", – сказав віцепрем’єр.

Лист, зауважив Качка, містить досить чіткий акцент на тому, що всі викладені в ньому ідеї спрямовані на те, щоб швидше допомогти Україні інтегруватися і повноцінно вступити в ЄС у різних форматах.

"Тому головний ризик того, що мова йде про якісь потенційні альтернативи, усунуто. Щодо самої назви, змісту пропозицій, думаю, що вони всі потребують обговорення і узгодження", – сказав Качка.

"Це перша пропозиція, якраз таки в понеділок у Берліні ми проговорювали ці ідеї. Тому якщо між державами-членами Євросоюзу почнеться дискусія з приводу того, як прискорити вступ України в ЄС і прискорити інтеграцію, ми будемо раді такій дискусії. Головне, що єдиною метою усіх ініціатив є повноцінне членство України в ЄС", – додав віцепрем'єр.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга утримався від підтримки або категоричного заперечення ідеї Фрідріха Мерца про новий формат відносин ЄС з Україною, але нагадав про вимогу Києва.

Раніше стало відомо, що Берлін пропонує надати Україні спецстатус у ЄС.

Детально про це – у статті До ЄС без гарантій та переваг. Чому ідея "асоційованого членства" не підходить Україні.