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ЕС ожидает переселения более 7 миллионов украинцев из-за войны России

Воскресенье, 27 февраля 2022, 21:52

ЕС на сегодняшний день ожидает перемещения более семи миллионов украинцев в результате войны, которую развязала Россия.

Об этом заявил комиссар ЕС по кризисному урегулированию Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров внутренних дел ЕС, посвященной потоку переселенных украинцев.

"В настоящее время ожидаемое количество перемещенных украинцев составляет более 7 миллионов человек", - заявил Ленарчич.

Молдова уже приняла 25 тыс беженцев из Украины

Он предупредил, что дает лишь приблизительные оценки ООН, поскольку боевые действия не позволили произвести точные подсчеты.

Он добавил, что, по данным ООН, если война продолжится, "будет около 18 миллионов украинцев, которые пострадают в гуманитарном плане, будь то в самой Украине или в соседних странах".

Ленарчич сказал, что цифры большие, и "нам придется готовиться к такой чрезвычайной ситуации, которая имеет исторические масштабы".

Как сообщалось, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Польшу выехали 187 тысяч человек.

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