Орбан знову поговорив з генсеком НАТО після зустрічі з Путіним

Генеральний секретар НАТО та прем’єр-міністр Угорщини обговорили кризу навколо України, спричинену діями Росії, після зустрічі Віктора Орбана з російським президентом Владіміром Путіним у Москві.

Про це Єнс Столтенберг розповів в четвер у Twitter, пише "Європейська правда".

"Приємно знову поговорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про кризу, спричинену нарощуванням військової могутності Росії в Україні та навколо неї. Північна Америка та Європа єдині у НАТО. Всі союзники згодні з важливістю діалогу та сильного стримування і оборони", - зазначив Столтенберг.

Телефонна розмова відбулась після візиту угорського прем’єра до Москви 1 лютого, під час якого Обран заявив, що вважає за можливе укладення договору між Росією та НАТО, який би забезпечив безпеку в регіоні.

У Москві Орбан розкритикував санкції ЄС проти Росії, заявивши, що вони завдали його країні більшої шкоди, ніж Росії.

Угорський прем'єр також сказав Путіну, що хотів би домогтися збільшення обсягу постачання газу за нещодавно укладеним довгостроковим контрактом до 2026 року.

Примітно, що перед зустріччю з Путіним Орбан також провів телефонні консультації зі Столтенбергом.

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