Орбан снова поговорил с генсеком НАТО после встречи с Путиным

Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Венгрии обсудили кризис вокруг Украины, вызванный действиями России, после встречи Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Об этом Йенс Столтенберг рассказал в четверг в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Приятно снова поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о кризисе, вызванном наращиванием военного могущества России в Украине и вокруг нее. Северная Америка и Европа сохраняют единство в НАТО. Все союзники согласны с важностью диалога и сильного сдерживания и обороны", - отметил Столтенберг.

Телефонный разговор состоялся после визита венгерского премьера в Москву 1 февраля, во время которого Орбан заявил, что считает возможным заключение договора между Россией и НАТО, который обеспечил бы безопасность в регионе.

В Москве Орбан раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они причинили его стране больший ущерб, чем России.

Венгерский премьер также сказал Путину, что хотел бы добиться увеличения объема поставок газа по недавно заключенному долгосрочному контракту до 2026 года.

Примечательно, что перед встречей с Путиным Орбан тоже провел телефонные консультации со Столтенбергом.

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