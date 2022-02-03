Зеленский поблагодарил Эрдогана за предложение посредничества между Украиной и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его предложение посредничества для переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на совместном брифинге с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Отдельно хочу поблагодарить президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией на пути к завершению войны. Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах. Неважно, где именно можно поставить точку войны. Важно, чтобы все были искренне к этому готовы", - заявил Зеленский.

Президент Турции со своей стороны заявил, что Турция готова делать все должное для уменьшения напряженности.

"На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Турция действует, руководствуясь логикой, как снизить градус напряженности, вместо того, чтобы раздувать пожар", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым.

Он также выразил надежду, что конфликт на Донбассе будет разрешен "мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений, на основе территориальной целостности Украины и международного права".

Напомним, Эрдоган в последние недели неоднократно высказывал предложение о посредничестве Турции для переговоров между Украиной и Россией.

Во время визита президента Турции было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине. Также Турция усилит свое дипломатическое присутствие в Украине путем открытия двух генконсульств.

Детальнее об отношениях Анкары и Киева можно почитать в статье Предложение от Эрдогана: чего ждать Украине в отношениях с Турцией.

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