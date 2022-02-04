В Латвії запропонували перенести московський офіс Deutsche Welle в Ригу

Міністр юстиції Латвії Яніс Борданс закликав Німеччину розглянути питання про переведення московського офісу DW до Риги у тому випадку, якщо Росія залишить у силі свою заборону на мовлення.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Delfi.

"Рига - найближче і найбільше місто до Москви, тому тут DW зможе і далі висвітлювати актуальні новини з Росії, Білорусі та всього регіону. У Ризі є Балтійський авіаційний центр і високорозвинена ІТ-інфраструктура - все для того, щоб місто стало базою DW регіоні", - наголосив Борданс.

Він зазначив, що в останні роки в Ризі успішно працює видання "Медуза", яке стала одним з найбільших новинних майданчиків у Росії та в російськомовній діаспорі по всьому світу.

"Латвія займає лідируючі позиції у світі за індексом свободи преси, тому журналісти можуть бути впевнені, що їхня робота в Латвії поважатиметься", - додав міністр.

3 лютого стало відомо, що Росія вирішила заборонити роботу на своїй території німецької медіакомпанії Deutsche Welle, а також застосувати обмеження щодо деяких осіб з ФРН у зв’язку із забороною у Німеччині мовлення пропагандистського каналу RT.

Гендиректор DW Петер Лімбург заявив, що рішення російської влади "не піддається розумінню" та назвав реакцію Росії надмірною.

Єврокомісія вважає абсолютно невиправданим рішення РФ про заборону Deutsche Welle.

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