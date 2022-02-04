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В Латвии предложили перенести московский офис Deutsche Welle в Ригу

Пятница, 4 февраля 2022, 13:53

Министр юстиции Латвии Янис Борданс призвал Германию рассмотреть вопрос о переводе московского офиса DW в Ригу в том случае, если Россия оставит в силе свой запрет на вещание.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Delfi.

"Рига – самый большой ближайший к Москве город, поэтому здесь DW сможет и дальше освещать актуальные новости из России, Беларуси и всего региона. В Риге есть Балтийский авиационный центр и высокоразвитая ИТ-инфраструктура – ​​все для того, чтобы город стал базой DW в регионе", – подчеркнул Борданс.

Россия ответила Германии на запрет пропагандистского RT: запрещает работу Deutsche Welle

Он отметил, что в последние годы в Риге успешно работает издание "Медуза", ставшее одной из крупнейших новостных площадок в России и в русскоязычной диаспоре по всему миру.

"Латвия занимает лидирующие позиции в мире по индексу свободы прессы, поэтому журналисты могут быть уверены, что их работа в Латвии будет уважаться", - добавил министр.

3 февраля стало известно, что Россия решила запретить работу на своей территории немецкой медиакомпании Deutsche Welle, а также применить ограничения к некоторым лицам из ФРГ в связи с запретом в Германии вещания пропагандистского канала RT.

Гендиректор DW Петер Лимбург заявил, что решение российских властей "не поддается пониманию" и назвал реакцию России излишней.

Еврокомиссия считает совершенно неоправданным решение РФ о запрете Deutsche Welle.

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