В Латвии предложили перенести московский офис Deutsche Welle в Ригу
Министр юстиции Латвии Янис Борданс призвал Германию рассмотреть вопрос о переводе московского офиса DW в Ригу в том случае, если Россия оставит в силе свой запрет на вещание.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Delfi.
"Рига – самый большой ближайший к Москве город, поэтому здесь DW сможет и дальше освещать актуальные новости из России, Беларуси и всего региона. В Риге есть Балтийский авиационный центр и высокоразвитая ИТ-инфраструктура – все для того, чтобы город стал базой DW в регионе", – подчеркнул Борданс.
Он отметил, что в последние годы в Риге успешно работает издание "Медуза", ставшее одной из крупнейших новостных площадок в России и в русскоязычной диаспоре по всему миру.
"Латвия занимает лидирующие позиции в мире по индексу свободы прессы, поэтому журналисты могут быть уверены, что их работа в Латвии будет уважаться", - добавил министр.
3 февраля стало известно, что Россия решила запретить работу на своей территории немецкой медиакомпании Deutsche Welle, а также применить ограничения к некоторым лицам из ФРГ в связи с запретом в Германии вещания пропагандистского канала RT.
Гендиректор DW Петер Лимбург заявил, что решение российских властей "не поддается пониманию" и назвал реакцию России излишней.
Еврокомиссия считает совершенно неоправданным решение РФ о запрете Deutsche Welle.
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