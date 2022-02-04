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Китай и РФ совместно высказались против расширения НАТО

Пятница, 4 февраля 2022, 14:58

Китай поддержал требования России о так называемых "гарантиях безопасности" от Запада в совместном заявлении, обнародованном после встречи лидеров в Пекине.

Как сообщает "Европейская правда", документ общим объемом около 20 страниц был опубликован на сайте Кремля.

Заявление охватывает широкий круг вопросов, связанных с международной политикой и безопасностью.

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Среди прочего стороны заявляют, что "ни одна страна не должна обеспечивать собственную безопасность отдельно от безопасности остального мира или за счет безопасности других стран".

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают Альянс прекратить свои идеологизированные подходы времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран... Китайская сторона поддерживает выдвинутые РФ предложения по созданию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе", – указывается в заявлении.

Китай и РФ высказываются против создания "закрытых блоков и противоположных лагерей" в Тихоокеанском регионе и критикуют стратегию США в этом регионе и выражают обеспокоенность недавно созданным трехсторонним блоком AUKUS США, Британии и Австралии.

Также они выражают обеспокоенность планами США "разрабатывать глобальную систему противоракетной обороны и размещать ее элементы в разных регионах, в сочетании с развитием неядерного высокоточного вооружения для ударов с целью разоружения и других стратегических целей".

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Они также высказываются против "попыток некоторых стран превратить космос в арену вооруженной конфронтации" и выражают намерения "приложить все усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе".

Китай и Россия, кроме того, заявляют, что имеют "длительные демократические традиции" и "только народ страны может решать, демократична ли их страна", а также что нет единого образца, как устанавливать демократию и что "страна может выбирать такие формы и методы, которые лучше ей подходят, с учетом социально-политической системы, исторического опыта, традиции и культуры".

"Некоторые страны пытаются навязать свои "демократические стандарты" другим странам, монополизируют право оценивать соответствие демократическим критериям… Такие попытки гегемонии создают серьезные угрозы для глобального и регионального мира и безопасности и подрывают стабильность мирового порядка".

Москва и Пекин заявляют также, что защиту демократии и прав человека "нельзя использовать для давления на другие страны".

"Россия и Китай выступают против попыток внешних сил подорвать безопасность и стабильность в их общих близлежащих регионах, намерены противодействовать вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран под любым предлогом, выступают против "цветных революций" и усилят сотрудничество в этих вопросах", - говорится в заявлении.

Напомним, США 26 января предоставили России письменный ответ на ее требования по так называемым "гарантиям безопасности", в котором исключили переговоры по нерасширению и подчеркнули право государств выбирать их собственные договоры безопасности и союзы.

НАТО также передала российской стороне свои письменные предложения и, среди прочего, отказалась обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Впоследствии в распоряжении СМИ оказался письменный ответ США России. В Госдепе подтвердили, что документ подлинный.

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