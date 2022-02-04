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У Туреччині добовий приріст заражень коронавірусом перевищив 100 тисяч

П'ятниця, 4 лютого 2022, 15:27

У Туреччині добовий приріст заражень коронавірусом перетнув поділку у 100 тисяч випадків. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Останні три дні Туреччина, населення якої складає близько 83 млн осіб, вперше за час епідемії реєструє понад 100 тисяч заражень.

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Вперше поділку у 100 тисяч країна перетнула 1 лютого, зареєструвавши понад 102 тисячі хворих. Рекордним став вівторок з понад 110 000 випадками. За середу повідомили про 107 тисяч нових заражень. 

Померли за останню добу 233 пацієнти з коронавірусом. За даними ресурсу Worldometers, це найбільше з листопада, але суттєво менше, ніж у весняну хвилю 2021 року, коли щоденно помирали понад 300 пацієнтів. 

У Туреччині повністю щеплені від коронавірусу 52,4 млн населення; понад 25 млн жителів країни отримали щеплення підсилюючою третьою дозою. 

Нагадаємо, Туреччина почала використовувати вакцину власного виробництва Turcovac.

До цього у кампанії щеплень використовувалися китайські вакцини та Pfizer-BioNTech.

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Туреччина Коронавірус

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